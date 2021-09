Imprese: Generali, oggi si riunisce comitato nomine in vista del Cda del 27 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma per oggi una riunione del comitato nomine di Generali, in vista dell’assemblea dei soci di questa primavera che sarà chiamata a deliberare sul rinnovo del consiglio di amministrazione del Leone. Secondo quanto si apprende il comitato odierno avrebbe all’esame soltanto questioni tecniche: un passaggio formale, che rientra nelle attività preparatorie in vista del consiglio di amministrazione che il 27 settembre avvierà la fase di preparazione della propria lista.(Rin)