Usa: a California e Texas il maggior numero di rifugiati afgani

- Sarà ricollocata in California e in Texas la gran parte dei rifugiati arrivati dall’Afghanistan negli Stati Uniti durante le operazioni di ritiro da Kabul. Lo riferisce il portale d’informazione “Axios”, che cita i dati preparati dal dipartimento di Stato. Ieri l’amministrazione del presidente Joe Biden ha notificato a governatori e sindaci il numero di evacuati afgani che verranno affidati ai rispettivi territori di competenza nelle prossime settimane. In California dovrebbero finire 5.255 profughi afgani, in Texas 4.481. Gli unici Stati che non dovrebbero al momento accogliere evacuati sono le Hawaii, il Sud Dakota, la Virginia occidentale e il Wyoming. Nei prossimi giorni dovrebbero essere ricollocati 37 mila afgani. I piani condivisi dall’amministrazione con il Congresso dovrebbero inoltre prevedere il trasferimento di 65 mila afgani negli Stati Uniti entro la fine del mese e di 95 mila entro il settembre del 2022.(Nys)