Ecuador: governo perde due ministre, presidente Lasso dispone rimpasto di governo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per superare le impasse, il governo continua nel frattempo a scommettere su incentivi al settore privato e sull'attrazione di capitale estero. L'azione dell'esecutivo risulta ad ogni modo frenata da un parlamento, Assemblea nazionale, controllato dalle opposizioni. Un elemento che ha di fatto limitato l'iniziativa di Lasso: l'Aula ha sin qui ricevuto solo due disegni di legge completi con la firma del presidente, quello sulla riforma dell'educazione superiore e quello sulla Comunicazione. Gli altri dossier sgranati in campagna elettorale, a partire dalle riforme fiscali, lavorative e di sicurezza sociale collegati alle trattative con l'Fmi, rimangono ancora al palo. Il grosso della sua azione il presidente lo esercita con i decreti esecutivi - ben 174 quelli firmati sin qui -, norme secondarie con cui ha messo ordine in alcuni settori: razionalizzazione della macchina pubblica, interventi puntuali per sciogliere nodi amministrativi e burocratici, o cucire accordi nel settore minerario e degli idrocarburi. (segue) (Brb)