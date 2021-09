Ecuador: governo perde due ministre, presidente Lasso dispone rimpasto di governo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasso si trova infine ad affrontare una preoccupante crisi di sicurezza all'interno delle carceri. Scontri tra bande rivali, regolamenti di conti e lotta per il controllo degli stupefacenti, hanno portato sin qui la morte di oltre 120 persone dall'inizio del 2021. Secondo la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) si parla di 121 decessi tra i carcerati e di decine di feriti, compresi numerosi agenti di polizia penitenziaria. La Cidh ha esortato il governo di Guillermo Lasso ad adottare misure "immediate ed efficaci per garantire i diritti alla vita e all'integrità personale di coloro che si trovano sotto la custodia dello Stato". Le morti si sono registrate in sette delle strutture carcerarie del Paese andino, con ben 80 omicidi consumati nella sola giornata del 23 febbraio, in occasione di quello che le autorità hanno definito un "regolamento di conti" tra fazioni criminali contrapposte. (Brb)