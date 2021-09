Spagna: sondaggio, Psoe stacca il Pp di quasi 9 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, consolida il suo vantaggio sul Partito popolare (Pp) staccandolo di quasi 9 punti. È quanto emerge dal barometro di settembre condotto dal Centro d'investigazione sociologica (Cis) che vede i socialisti al 29,6 per cento ed i popolari al 0,5 per cento. Il partito di estrema destra Vox si conferma la terza forza del Paese con il 13,8 per cento nelle intenzioni di voto. Mentre Unidas Podemos, partner di minoranza del governo, cresce dello 0,7 per cento rispetto all'ultima rilevazione attestandosi all'11,3 per cento. Ciudadanos, guidato da Ines Arrimadas, riesce a fermare la sua caduta e aumenta il suo gradimento di un punto, arrivando al 6,5 per cento. Il sondaggio è stato realizzato tra il primo e il 13 settembre nel bel mezzo dell'aumento dei prezzi dell'elettricità, una delle maggiori sfide che il governo deve affrontare in queste settimane. Nessuno dei principali leader politici ha ottenuto invece la sufficienza. Con un punteggio di 4,6, la leader di Unidas Podemos e terza vicepresidente, Yolanda Diaz, si conferma come la più apprezzata, seguita da vicino da Sanchez, che ha un punteggio medio di 4,5. (Spm)