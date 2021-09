Imprese: Fim Cisl su Ast, cessione al gruppo Arvedi positiva per tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci è stato annunciato questa mattina, dopo le indiscrezioni uscite a mezzo stampa già nella serata di ieri, la chiusura della procedura di cessione da parte del gruppo TyssenKrupp del sito ternano dell’Ast (Acciai Speciali Terni) che occupa circa 2700 lavoratori nel sito umbro. Lo hanno dichiarato il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia e il segretario nazionale, Valerio D’Alò. "Il gruppo - proseguono - che si è aggiudicato l'acquisizione è stato il gruppo Arvedi. La transazione comprende il perimetro totale di Acciai Speciali Terni più due 'centri commerciali' presenti in Germania e in Turchia. Nel perimetro oggetto di cessione è compresa anche l'intera rete commerciale. Tale processo sarà comunque al vaglio dell’antitrust europeo con un processo che potrà durare dai 3 ai 4 mesi. Thyssenkrupp e gruppo Arvedi stanno valutando una possibile partecipazione di minoranza nel gruppo da parte della stessa Thyssenkrupp". (segue) (Com)