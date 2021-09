Nepal: premier Deuba, a due mesi dall’insediamento ancora in corso trattative sulla squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro del Nepal, Sher Bahadur Deuba, in carica da due mesi, non ha ancora formato la sua squadra di governo. L’esecutivo sta operando con soli quattro ministri, tra i quali il titolare della Sanità, Umesh Shrestha, e un sottosegretario mentre il premier detiene 17 portafogli. Secondo la stampa nepalese a frenare l’azione di Deuba è il decreto di riforma della legge che disciplina i partiti politici (Political Parties Act), in attesa di essere votato dalla Camera dei rappresentanti, la camera bassa. La norma modificata favorisce le scissioni dei partiti, stabilendo che un gruppo che controlla più del 20 per cento del comitato centrale o della compagine parlamentare di un partito può formarne un altro e registrarlo presso la Commissione elettorale. La soglia precedente era il 40 per cento di uno o dell’altra. (segue) (Inn)