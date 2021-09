Nepal: premier Deuba, a due mesi dall’insediamento ancora in corso trattative sulla squadra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto ha favorito la nascita del nuovo Partito comunista del Nepal socialista unificato (Cpn-Us), formato per iniziativa di Madhav Kumar Nepal per scissione dal Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), presieduto dall’ex primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli. Lo stesso decreto ha agevolato anche la scissione del Partito socialista del popolo del Nepal (Pspn o Jspn) guidato da Upendra Yadav, da cui si è staccata l’ala di Mahantha Thakur, diventata il nuovo Partito socialista democratico. Secondo il quotidiano “The Kathmandu Post” il Cpn-Us vuole che il testo sia approvato così com’è o che il decreto resti in vigore finché la Corte suprema non si sarà pronunciata sulle petizioni presentate da Oli contro la scissione. Il Jspn, invece, vorrebbe un annullamento del decreto, poiché teme ulteriori defezioni. (segue) (Inn)