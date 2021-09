Mps: sindacati diffidano la banca lamentando iniziative “pregiudizievoli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati di Banca Monte dei Paschi di Siena hanno annunciato di aver formalmente diffidato l’istituto dall’attuare una serie di iniziative considerate “pregiudizievoli considerata l’incertezza sul futuro e tenuto conto della mobilitazione sindacale in corso che sfocerà nello sciopero del 24 settembre”. Le segreterie di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin della banca, si legge in una nota, hanno sottolineato una due diligence “inspiegabilmente indefinita, oltre il termine concordato tra le parti” e l’assenza “di una proroga ufficiale comunicata ai mercati”. Il Gruppo Mps, scrivono i sindacati, è “in posizione di evidente debolezza e non è chiamato a decidere sulle proprie sorti”. In particolare, le iniziative in questione riguardano un “contratto di rete con Fruendo e Accenture che distaccherà per dici anni 270 lavoratori della banca in mansioni di back office da svolgere anche per altri committenti: ha forse il senso di creare un contenitore per gestire futuri ulteriori esuberi?”. Allo stesso modo, prosegue la nota, i sindacati si interrogano sull’anticipazione della chiusura di 50 sportelli in tutto il Paese alla vigilia di una possibile acquisizione, e sulla modifica di modelli di servizio, portafogli di clientela e riporti funzionali e gerarchici. “Ravvisiamo in queste iniziative gli estremi della condotta antisindacale in quanto lesive degli interessi di lavoratrici e lavoratori”, concludono le segreterie.(Com)