Argentina: presentata legge di bilancio nel pieno di una crisi di governo (2)

- La coalizione di governo sta vivendo una profonda crisi legata alla dura sconfitta elettorale nelle primarie legislative tenute domenica. Ad oggi una delle principali incognite è proprio la continuità al ministero dell'Economia. Il titolare del dicastero economico è considerato eccessivamente conservatore dall'ala dura della coalizione che fa capo alla vice presidente Cristina Kirchner. L'attuale presidente del Senato, principale azionista del governo in termini di elettorato e di rappresentanza in parlamento, sta forzando in queste ore un profondo rimpasto dell'esecutivo con Guzman in testa, una manovra alla quale sta opponendo resistenza il presidente Fernandez e il cui esito è ancora un'incognita. (segue) (Abu)