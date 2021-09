Argentina: presentata legge di bilancio nel pieno di una crisi di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha chiuso ieri senza rilasciare commenti la lunga riunione notturna avuta con i membri superstiti di un gabinetto decimato dalle dimissioni di ben quattro ministri fedeli a Kirchner, l'ex "presidenta" che da tempo predica minore rigore fiscale e più investimenti sociali. Fernandez per il momento non ha accolto formalmente nessuna delle dimissioni ricevute, ma si è comunque mosso per affermare la sua posizione di forza, spingendo i media a ipotizzare una sua rischiosa scommessa sulla scissione dal principale azionista del suo governo. In primo luogo non sono state ratificate ufficialmente le dimissioni di nessun ministro. Fernandez ha quindi ottenuto sostegno pubblico da una decina di governatori provinciali della sua coalizione, il Frente de Todos (FdT), e incassato l'appoggio del principale sindacato del Paese, la Confederazione generale del lavoro (Cgt), che parla della "difesa del governo eletto costituzionalmente e l'istituzione presidenziale come punto di riferimento della governabilità del Paese". (Abu)