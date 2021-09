Roma 2021: Raggi e Gualtieri di notte a San Basilio col prete antimafia, polemica sui social (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri ha sottolineato anche che San Basilio è "un territorio da anni abbandonato a se stesso e che ha bisogno di rinascere". Non si è fatta così attendere la replica della sindaca uscente. "Stanotte, prima di tornare a casa, sono andata a San Basilio - ha scritto Raggi in un tweet -. C'era Gualtieri, mai visto prima in zona. L’ho portato a conoscere il quartiere e vedere cosa abbiamo realizzato in questi anni: palestra della legalità, fontana della Balena, ex bocciofila, luci e parco a via Tranfo". Il dibattito non si è fermato A sostegno della tesi di Raggi è intervenuta la delegata alle periferie, Federica Angeli: "Posso confermare che nelle notti degli undici mesi che ho trascorso a fianco di don Coluccia a contrastare spacciatori e mafiosi a San Basilio, che ci minacciavano da ogni angolo, Gualtieri non si è mai visto, Mai, proprio mai". Le ha risposto la candidata del Pd all'Assemblea capitolina Giulia Tempesta: "Hai ragione Federica Angeli. Proprio in quelle notti era impegnato a fare il ministro dell'Economica del governo Conte nel momento più drammatico della storia della Repubblica". (Rer)