Singapore-Australia: colloquio Lee-Morrison su nuova alleanza Auukus (2)

- Durante la conversazione con l’omologo australiano, Lee ha osservato come Singapore abbia relazioni bilaterali e multilaterali di lunga data con i tre Paesi della nuova alleanza e ha espresso la speranza che il partenariato possa contribuire costruttivamente alla pace e alla stabilità della regione. I due leader hanno anche discusso di lotta alla pandemia di Covid-19, con Morrison che ha ringraziato il collega per gli accordi in materia di fornitura dei vaccini. L’Australia ha infatti ricevuto 500 mila dosi Pfizer da Singapore questo mese e si è impegnata a consegnare un simile numero di dosi alla città-Stato a dicembre. (Fim)