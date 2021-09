Covid: Amitrano (M5s), governo rifinanzi indennità per lavoratori in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispondendo alla mia interrogazione sul mancato rifinanziamento dell'indennità di quarantena, il ministero del Lavoro, rappresentato dalla sottosegretaria Nisini, ha spiegato che sono in corso interlocuzioni con il ministero dell'Economia e delle Finanze per individuare le coperture e manifestato l'auspicio che questo possa giungere a breve". Lo afferma in una nota Alessandro Amitrano, deputato del Movimento cinque stelle componente della commissione Lavoro. "Più che di auspici, però, lavoratori e imprese hanno bisogno di certezze - prosegue -. Secondo alcune stime, questo grave vuoto normativo rischia di ricadere interamente sulle spalle dei lavoratori che si vedrebbero decurtare dalla busta paga tra i 600 e i 700 euro per 10 giorni di assenza. Ciò per noi non è accettabile. Il Covid-19 non è sconfitto ed è quindi necessario continuare a mettere in campo tutte le misure volte a salvaguardare la salute di cittadini e lavoratori, così come avvenuto durante il Governo Conte II". (Com)