Tecnologia: Con Mint l'adv diventa sostenibile e accessibile a tutti

- Nell’era digitale emerge sempre più forte tra le aziende la ricerca di modelli di business sostenibili. In questo ambito la sostenibilità significa partecipare alla creazione di una digital society a misura d’essere umano. Mint, grazie ai suoi algoritmi di intelligenza artificiale e all’automazione dei processi di pianificazione e di acquisto della pubblicità, libera il tempo delle persone, creando efficienza e riducendo lo spreco. Se ne è parlato stamattina a Milano alla presenza, fra gli altri, di Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim; Corrado Passera, fondatore e ceo di Illimity; Andrea Pezzi, fondatore e ceo di Myntelligenc. “Spesso gli investimenti pubblicitari vengono percepiti solo come una voce di costo, sia da parte delle aziende, sia dei consumatori - spiega Pezzi, - Un costo per le imprese che lamentano la mancanza di ritorno degli investimenti a causa della scarsa orchestrazione dei processi e ottimizzazione dei messaggi, uno spreco di risorse umane che vengono utilizzate per svolgere lavori ripetitivi senza alcun valore intellettuale, esponendole a errori e inefficienze”. (segue) (Com)