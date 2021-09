Tecnologia: Con Mint l'adv diventa sostenibile e accessibile a tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pezzi, “dal lato del consumatore la pubblicità rischia di diventare irrilevante quando il processo di pianificazione è inefficiente. Mint è un modo nuovo di pensare il business delle imprese e della società digitalizzata. Con i nostri clienti – prosegue - stiamo trasformando il mondo dell’adv rendendolo automatizzato, intelligente e sostenibile, attraverso una piattaforma di advertising automation capace di ottimizzare la spesa in comunicazione, non discriminando a favore della dimensione dei capitali investiti”. Intelligenza artificiale e automazione sono il cuore della suite di piattaforme di Mint per capitalizzare sui big data dell’adv e ottimizzare in tempo reale tutto il processo di gestione di una campagna media. A supporto di questa strategia, oltre alla piattaforma M1 dedicata alle multinational corporations e al segmento enterprise, lo stesso cuore tecnologico e intelligente di Mint consente di servire, con la piattaforma M2, anche il segmento delle small business e il segmento delle micro-business con la piattaforma M3. Con il lancio di questi nuovi prodotti, l'azienda si candida a essere l’unica piattaforma che automatizza su tutti i canali di distribuzione dei messaggi pubblicitari, per tutti i segmenti del mercato. Automazione e intelligenza artificiale per tutti. In questa trasformazione, Mint è diventata anche una benefit company e ha inserito nel suo statuto i principi Esg, nominando al suo interno un responsabile dell’impatto. (segue) (Com)