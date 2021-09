Tecnologia: Con Mint l'adv diventa sostenibile e accessibile a tutti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La collettività e l’ambiente sono per Mint veri e propri azionisti dell’azienda – prosegue Pezzi -. Per questo dedicheremo parte del nostro lavoro alla ricerca di persone i cui sogni, se realizzati, potranno avere un impatto sociale e ambientale positivo. Questi sono i ‘Mintdreamers’. Ogni anno l’azienda selezionerà, insieme ai clienti che vorranno aderire, persone a cui devolverà una somma di denaro a fondo perduto”. Potranno essere studenti che necessitano di una borsa di studio, individui con una propria idea da realizzare, ma senza le opportune risorse economiche o che stanno attraversando una situazione difficile e desiderano risollevarsi attraverso la realizzazione di un’idea buona e utile per la comunità. “Per un intero anno la storia di queste persone verrà resa pubblica sul sito di Mint e sui siti delle aziende partner del progetto che vorranno darle spazio – spiega Pezzi -. Oggi è una data importante, poiché la nostra azienda intraprende un percorso di evoluzione che mira a creare un nuovo modello e una nuova cultura nella realtà in cui operiamo: quella che vede nel pensare al bene di ogni singolo individuo l’unica strada per raggiungere il bene collettivo. E lo facciamo con la volontà di stabilire nuove regole del gioco, indicando la strada per un nuovo modo di fare le cose, l’unico possibile oggi”. (Com)