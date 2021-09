Speciale energia: Crippa (M5s), nostra mozione per tutelare cittadini da caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle "ha chiesto e ottenuto la calendarizzazione di una mozione per impegnare il governo a mettere in campo tutti gli strumenti utili a evitare i rincari e calmierare le bollette dell'energia elettrica e del gas". Lo dichiara Davide Crippa, capogruppo del M5s stelle alla Camera dei deputati. "Se non si interviene subito - prosegue - si rischia una vera e proprio stangata per i cittadini. Un allarme che il Movimento aveva lanciato già alcuni giorni fa e che è confermato anche dalle dichiarazioni di esponenti del governo". "Con la nostra mozione - conclude Crippa - richiamiamo tutti alla necessità di misure efficaci e rapide". (Com)