Speciale energia: Miller (Gazprom), forniture gas tramite Nord Stream 2 non inizieranno il primo ottobre

- Le forniture di gas tramite Nord Stream 2 non inizieranno il primo ottobre. Lo ha dichiarato ai media l'amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller. "No. Il primo ottobre, le forniture non inizieranno ancora", ha affermato l'Ad di Gazprom, confutando le indiscrezioni diffuse in precedenza dai media internazionali. Il gasdotto deve essere sottoposto a prove tecniche e certificazioni prima del varo. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in giornata ha dichiarato che il processo per ottenere il permesso di lancio del gasdotto potrebbe richiedere fino a quattro mesi. (Rum)