Speciale energia: Meloni, mi aspetto che Cingolani dica come intende fermare aumento bollette

- “Stiamo presentando degli atti parlamentari per scongiurare questo aumento annunciato dal ministro Cingolani. Non mi aspetto che il ministro annunci un aumento del 40 per cento delle bollette, mi aspetto che mi dica come intende fermarlo”. Lo ha sottolineato, in merito al previsto rincaro delle bollette elettriche, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite a “Zona bianca”, in onda questa su Retequattro. “È un tema molto complesso - ha aggiunto la leader di Fd’I -. L’aumento delle bollette è anche figlio di alcune scelte strategiche fatte a livello italiano ed europeo. Sicuramente lo Stato potrebbe caricarsi la parte dell’aumento, c’è il tema della tassazione legata alle bollette su cui lo Stato può intervenire”. (Rin)