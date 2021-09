Speciale energia: Villani (Pd), Lega dica in quale provincia della Lombardia vuole costruire una centrale nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In quale provincia della Lombardia la Lega, con il suo segretario Salvini, ha intenzione di costruire una centrale nucleare? Ce lo dica subito, così aggiungiamo un altro dossier allo scempio ambientale che il centrodestra ha fatto in Lombardia in questi decenni". Lo dichiara, in una nota Giuseppe Villani, consigliere regionale del Pd, sottolineando che "abbiamo visto, nell'ordine, Salvini dire che non c'è nessun problema a costruire una centrale nucleare in Lombardia, la Moratti che pochi minuti dopo commenta entusiasta che si tratterebbe di una scelta verde, sicura e una buona cosa per la nostra regione, infine, Fontana, a rincalzo degli altri due, dopo che si è scatenato il finimondo, che può e deve essere preso in considerazione perché non è più il nucleare di Chernobyl". Per il Pd non è questa la strada da seguire: "Lo abbiamo subito chiesto al Governo: il problema del costo dell'energia per le famiglie italiane va affrontato rapidamente, con un intervento immediato, ma anche, più a lungo termine, in un percorso responsabile di transizione ecologica e sostenibilità. Non certo con le sparate mattutine – prosegue il consigliere dem –. Sia chiaro, dunque, che per noi la questione si è chiusa definitivamente con il referendum abrogativo delle norme che avrebbero consentito la produzione, nel territorio nazionale, di energia elettrica nucleare, con la maggioranza schiacciante del 94 per cento. Esattamente di cosa sta parlando la Lega?". Ma soprattutto, a Villani e agli altri consiglieri regionali del Pd interessa sapere se "il Carroccio, Salvini, Fontana e la Moratti hanno già un'idea di dove vorrebbero costruire una centrale nucleare in Lombardia. Sarebbe bene saperlo per tempo, visto che ci sono già tante battaglie ambientali nelle nostre province". (Com)