Speciale energia: Usa-Italia, Washington, a Villa Firenze evento su sostenibilità e transizione energetica in vista della Cop26

- Si è tenuto nella splendida cornice di Villa Firenze, residenza ufficiale dell'ambasciatrice d'Italia a Washington Dc, l'evento "Sustainability and energy transition: inclusion as the way forward to Cop26" organizzato su iniziativa di "Out in Energy", gruppo Lgbtqi+ dell'Atlantic Council composto da professionisti del mondo pubblico e privato attivi nel settore energetico. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti in un comunicato. La discussione, alla presenza anche dell'ambasciatrice britannica Karen Pierce e di Kathryn Huff, assistente segretaria ad interim del dipartimento all'Energia Usa, si è incentrata sull'importanza di inclusione e diversità nel settore energetico per assicurare una transizione energetica sostenibile. "Il mondo è in una fase critica nella lotta contro i cambiamenti climatici per raggiungere gli obiettivi dell'Agenza 2030," ha detto l'ambasciatrice Mariangela Zappia nel dare il benvenuto agli ospiti. "I nostri sforzi sono destinati a fallire se non coinvolgono tutti gli attori sociali in questo processo e siamo fermamente convinti che la diversità sia essenziale per assicurare una leadership sostenibile ed efficace". (Nys)