Speciale energia: Cecchetti (Lega), Italia circondata da centrali straniere, si apra riflessione sul tema nucleare

- In Italia il tema del nucleare è un tabù intoccabile dal 1987, dal referendum deciso ovviamente dall'onda emotiva provocata dal disastro di Chernobyl. Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Sono passati 35 anni - prosegue l'onorevole -, il nucleare continua ad essere utilizzato in quasi tutti gli Stati occidentali con evidenti vantaggi energetici ed ecologici, nel frattempo la tecnologia e l'impiantistica hanno fatto enormi passi in avanti sia nella sicurezza che nel green". Secondo Cecchetti, di fronte ai continui rincari sui costi dell'energia, sarebbe opportuno "aprire una riflessione seria sul tema del nucleare". "E a chi agita lo spauracchio di un rischio di una nuova Chernobyl a casa nostra facciamo sommessamente notare che la Francia ha diciannove centrali nucleari attive e la Svizzera cinque: il nord Italia è circondato di centrali nucleari straniere e non da oggi, ma già dal 1987, da quando l'Italia ha detto stop al nucleare mentre gli Stati confinanti andavano avanti", conclude Cecchetti. (Com)