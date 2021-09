Imprese: Cnh Industrial aderisce al 5G Open Innovation Lab come partner aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha annunciato di aver aderito come partner aziendale al 5G Open Innovation Lab: un ecosistema globale di imprese, rappresentanti del mondo accademico e istituzioni governative per lo sviluppo di tecnologie 5G. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Siamo entusiasti di aderire al 5G Open Innovation Lab come primo partner di settore per l’agricoltura di precisione: si tratta di una piattaforma unica che ci consentirà di collaborare con startup innovative e attori che operano nel campo delle tecnologie 5G nel comparto agricolo”, ha commentato Scott Wine, amministratore delegato di Cnh Industrial, aggiungendo che la collaborazione “dimostra la nostra determinazione ad ampliare il nostro portafoglio nell’agricoltura di precisione sviluppando nuove tecnologie digitali, che consentano ai nostri clienti di sfruttare al massimo il loro potenziale”. Soluzioni che, ha spiegato il chief digital officer Parag Garg, contribuiranno “ad incrementare la resa delle colture riducendo i costi dei fattori produttivi attraverso applicazioni mirate”.(Com)