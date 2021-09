Fisco: Bernini (FI), con riforma catasto altro colpo al ceto medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva che "il mercato immobiliare è in crisi e di conseguenza il valore degli immobili continua a calare. Mettere in campo in questo momento la riforma del catasto, anche se nell’ottica di una più equa imposizione fiscale - continua la parlamentare in una nota -, significherebbe comunque aumentare la pressione fiscale sui possessori di immobili: un’autentica stangata per un settore già ampiamente tassato a colpi di Imu e Tasi, che andrebbe a colpire soprattutto il ceto medio, già piegato da un decennio di drammatico impoverimento culminato con le chiusure delle attività imposte dal Covid. Non è veramente il caso di infierire".(Com)