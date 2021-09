Russia-Ue: Cremlino, dispiacere per rapporto Parlamento europeo, nessun riferimento a dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è dispiaciuta per il rapporto presentato oggi dal Parlamento europeo, in cui si afferma che Bruxelles non ha in programma alcun dialogo con Mosca. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ricordando però come il documento del Parlamento europeo costituisca una raccomandazione. “L’essenza del rapporto in sé può essere solamente causa di dispiacere. Sfortunatamente, non si parla della necessità di stabilire un dialogo, di risolvere i problemi esistenti e i disaccordi attraverso una comunicazione a vari livelli e diversi canali. L’unica cosa positiva è che si tratta di un documento di natura puramente consultiva”, ha detto Peskov. (segue) (Rum)