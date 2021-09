Russia-Ue: Cremlino, dispiacere per rapporto Parlamento europeo, nessun riferimento a dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo presentato oggi si specifica che l'Unione europea deve respingere le politiche aggressive, gettando le basi per la cooperazione con una futura Russia democratica, in quanto un futuro democratico nel Paese è "possibile" e bisogna rafforzare le dinamiche democratiche interne che esistono già. Il Parlamento europeo, valutando lo stato delle relazioni Ue-Russia, chiarisce di distinguere tra il popolo russo e il regime del presidente Vladimir Putin che è, per l'Eurocamera, una "cleptocrazia autoritaria stagnante guidata da un presidente a vita circondato da una cerchia di oligarchi". I deputati hanno sottolineato, tuttavia, che un futuro democratico per la Russia è possibile e che il Consiglio dell'Ue deve adottare una strategia dell'Ue per questo scenario, che includa incentivi e condizioni per rafforzare le tendenze democratiche interne. Il testo è stato approvato dai deputati con 494 voti favorevoli, 103 contrari e 72 astenuti. (segue) (Rum)