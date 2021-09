Russia-Ue: Cremlino, dispiacere per rapporto Parlamento europeo, nessun riferimento a dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo testo approvato, il Parlamento afferma che l'Ue deve stabilire un'alleanza con gli Stati Uniti e altri partner che la pensano allo stesso modo per controbilanciare gli sforzi di Russia e Cina per indebolire la democrazia in tutto il mondo e destabilizzare l'ordine politico europeo. Dovrebbe prevedere sanzioni, politiche per contrastare i flussi finanziari illeciti e sostegno agli attivisti per i diritti umani. Per quanto riguarda l'aggressione e l'influenza della Russia sul vicinato orientale dell'Unione, l'Ue deve continuare a sostenere i cosiddetti Paesi del "partenariato orientale" come l'Ucraina o la Georgia e a promuovere le riforme europee e le libertà fondamentali nella regione. Questi sforzi dovrebbero anche servire a incoraggiare il sostegno russo alle riforme democratiche. (segue) (Rum)