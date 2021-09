© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa ci sono “più di cento centrali nucleari, 56 solo nella vicina Francia, 10 nella Svezia green di Greta. L’Italia è la più grande importatrice di energia elettrica al mondo, e la bolletta della luce degli Italiani è fra le più care al mondo, anche per colpa delle tasse che superano il 50 per cento dei costi totali”. Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini.(Com)