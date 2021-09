Bielorussia: Tikhanovskaja incontra ministro Esteri francese Le Drian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja, ha incontrato a Parigi il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, con cui ha discusso delle modalità di mettere pressione sul regime di Minsk. “Ho ringraziato la Francia per il costante e forte sostegno al popolo bielorusso. Abbiamo discusso le modalità di ulteriore pressione contro il regime per porre fine alla violenza e rilasciare i prigionieri politici. Ho chiesto il sostegno per Lituania e Polonia nell’affrontare gli attacchi ibridi del regime”, ha scritto Tikhanovskaja. La leader dell’opposizione ha anche sollevato il tema della politica di esenzione dei visti per i cittadini bielorussi. “Si tratterebbe di un messaggio forte per il nostro popolo, che non sono abbandonati. E’ anche importante che le persone perseguite dal regime in Bielorussia possano presto ricevere visti umanitari per un ricollocamento sicuro”, ha aggiunto Tikhanovskaja. (Rum)