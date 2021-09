Cultura: ambasciata d'Italia in Giordania, anteprima della mostra "Niente in particolare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia ad Amman è lieta di annunciare l’anteprima della mostra Niente in particolare - Beyond the Landscape: Women and Contemporary Photography in Italy, prevista oggi, 16 settembre, presso la sede della rappresentanza diplomatica in Giordania. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'ambasciata. Bianca Cassinelli, Adele Di Nunzio, Ilaria Ferretti, Aischa Gianna Mueller, Sofia Podestà e Alberta Zallone; sei fotografe, sei sguardi contemporanei, diverse interpretazioni di sogno e di realtà si presentano ad Amman per un’esposizione che riassume visioni originali della scena artistica del nostro Paese. (Com)