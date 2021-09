Recovery: Giovannini, già 4 agosto accordi con Regioni per 12 miliardi, questo è fare sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema fare sistema, "il 4 agosto", dopo l'arrivo della prima tranche del Pnrr, "con i presidenti delle Regioni abbiamo già trovato accordi per distribuire 12 miliardi che vanno ai territori superando le tipiche battaglie per strapparsi un milione qua e là". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo alla cerimonia inaugurale del 61mo Salone nautico di Genova. Si tratta di un "cambiamento epocale che nessuno ha sottolineato", ha osservato per poi spiegare che il Mims potrà "entrare con poteri sostitutive laddove le Regioni e i Comuni non fanno velocemente i progetti". (Rin)