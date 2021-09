Droga: arrestato spacciatore 29enne in provincia di Pavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in provincia di Pavia, la polizia di Stato a seguito di un'attività investigativa finalizzata al contrasto dei reati in materia di criminalità diffusa e in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio un cittadino italiano di 29 anni. L'indagine è partita nel mese di marzo 2021 quando l'uomo, all'interno della stazione metropolitana Cadorna, a Milano, è stato denunciato perché trovato in possesso di 8 mila euro in banconote di piccolo taglio e alcuni grammi di hashish. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro, dopo vari accertamenti e riscontri sono risaliti ad un casolare in provincia di Pavia come domicilio del 29enne dove svolgeva l'attività di detenzione e spaccio. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 150 grammi di hashish, poco più di 5 mila euro, materiale per il confezionamento e un'intera serra ancora smontata e da allestire. (Com)