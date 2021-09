Spagna: presidente Ayuso, l'omofobia a Madrid "è nelle testa della sinistra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omofobia a Madrid "è nella testa della sinistra" in quanto la regione è "sicura, aperta e rispettosa". Lo ha affermato la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, nel corso della seduta del Consiglio regionale di oggi, nel rispondere ad una interrogazione nella quale si chiedeva se a Madrid ci sia un problema di aggressioni contro la comunità Lgtbi. "Per la sinistra, Madrid è una regione di ubriaconi e omofobi. È così che vogliono vincere, ma non vinceranno nemmeno con questo atteggiamento" ha attaccato Diaz Ayuso. "Naturalmente ci sono violenze e molestie e dobbiamo cercare di risolverle tra tutti noi", ha aggiunto la presidente, ricordando che il "Gay pride" che si celebra ogni anno nella capitale spagnola è una delle feste più importanti della città molte persone "non vogliono andare perché la sinistra l'ha politicizzata".(Spm)