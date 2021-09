Sahel: chi era il leader dell’Is nel Grande Sahara ucciso dai militari francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dello Stato islamico nel Grande Sahara (Is-Gs), Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Yumani noto con il nome di battaglia Adnan Abou Walid al Sahraoui, era responsabile della maggior parte degli attentati nel triangolo di confine tra Mali, Niger e Burkina Faso e secondo il governo di Parigi sarebbe responsabile della morte di almeno 3.000 persone dal 2016 a oggi. La sua morte è stata annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron che in un messaggio ha affermato: “Si tratta di un nuovo importante successo nella lotta che conduciamo contro i gruppi terroristici nel Sahel. La Nazione pensa questa sera a tutti i suoi eroi morti per la Francia nel Sahel durante le operazioni Serval e Barkhane, alle famiglie in lutto, a tutti i suoi feriti. Il loro sacrificio non è vano. Con i nostri partner africani, europei e statunitensi, continuiamo questa lotta”. Adnan Abou Walid al Sahraoui era responsabile dell’attacco avvenuto nell’agosto 2020 nell’area di Kouré (nel sud ovest del Niger) costato la vita a sei operatori umanitari francesi. (segue) (Res)