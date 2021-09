Sahel: chi era il leader dell’Is nel Grande Sahara ucciso dai militari francesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato nel 1973 come Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Yumani nella città di Laayoune (Sahara occidentale) negli anni della giovinezza il futuro leader dell’Is-Gs segue la famiglia nei campi profughi dell’Algeria dove milita all’interno del Fronte Polisario, il movimento per l’autodeterminazione del Sahara occidentale, ricevendo il primo addestramento militare. Dopo l’esperienza all’interno del Polisario, Ould Yumani, si iscrive all’università di Costantina dove nel 1997 si laurea in scienze sociali. Nei primi anni Duemila si avvicina all’Islam radicale e nel 2010 lascia il campo profughi di Tindouf per recarsi nel nord del Mali militando inizialmente all’interno dell’unità Katiba Tarik ibn Zayd, un'unità di Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), per poi unirsi al Mujao (Movimento per l’unicità e il jihad nel nell’Africa occidentale) nato nel 2011 da una scissione con Aqmi e divenuto nel 2012 il principale gruppo attivo nel nord del Mali, in particolare nella città di Gao. Dopo le operazioni militari condotte dalla Francia nel nord del Mali, Ould Yumani si unisce insieme agli altri esponenti del Mujao nell’agosto del 2013 al cosiddetto gruppo Al Murabitun, guidato dal terrorista algerino Mokhtar Belmokhtar. (segue) (Res)