Expo2020: gusto, innovazione e sostenibilità, Gico al Padiglione Italia

- Cultura italiana della bellezza, gusto e innovazione: questi i valori che Gico, società parte del gruppo Somec specializzata in impianti per cucine professionali di alta gamma, porterà a Expo 2020 Dubai, al via il primo ottobre. Nel ruolo di "silver sponsor" del Padiglione Italia, Gico ha personalizzato il sistema di cucine per gli chef della casa italiana all'esposizione universale, fornendo l'ambiente di lavoro ideale per i rispettivi concept. Lo riferisce oggi un comunicato stampa diramato oggi dal Commissariato generale di sezione dell'Italia per Expo 2020 Dubai. Gico ha infatti ideato e installato per il Padiglione Italia una cucina professionale completamente attrezzata, vincendo un'importante sfida dal punto di vista logistico, grazie anche all'esperienza del gruppo Somec nell'ingegneria e project management di progetti complessi. In linea con il claim del Padiglione Italia, "La Bellezza unisce le Persone", Gico ha equipaggiato le strutture culinarie del Padiglione con attrezzature che, oltre ad offrire massima qualità e alte performance, si differenziano per l'attenzione al design e all'estetica della progettazione su misura, sinonimo di italianità e di know-how artigiano. "La collaborazione di Gico con Padiglione Italia a Dubai è frutto della nostra strategia di offrire agli chef stellati soluzioni di massima qualità, innovazione e performance al fine di garantire ai clienti l'esperienza di degustazione più autentica del nostro patrimonio italiano", ha detto Oscar Marchetto, presidente del Gruppo Somec. Al valore della bellezza è inoltre legato il tema della sostenibilità: tutte le attrezzature nascono con un'attenzione ai consumi, sia in fase costruttiva, dove vengono utilizzati materiali riciclabili al 95 per cento, sia durante l'utilizzo, ottimizzando al meglio i picchi energetici e i consumi complessivi delle cucine. (segue) (Com)