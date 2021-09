Covid: Lollobrigida (Fd'I), rendere gratuiti i tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, rileva che "il governo renderà obbligatorio il Green pass anche per i luoghi di lavoro, ma gli italiani continueranno a viaggiare su bus e metro strapieni proprio per andare a lavorare. Ci si affida a questo strumento come metodo salvifico - continua il parlamentare in una nota - ma che in realtà non salvaguarda né dal contagiare né dall'essere contagiati, un modo surrettizio per introdurre la vaccinazione obbligatoria". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Il Green pass rischia di disincentivare l'uso di quegli strumenti in grado di contrastare il virus, come mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani. Per battere la pandemia Fratelli d'Italia chiede di garantire i protocolli sicurezza e rendere gratuiti i tamponi". (Com)