Energia: Bernini (FI), bene governo su bollette, ora riforma strutturale tariffe

- Il governo sta correndo ai ripari per "scongiurare la stangata sulle bollette sterilizzando gli aumenti e pianificando una riforma strutturale di tutte le tariffe. L’Italia ha già le bollette più care d’Europa, e ora che sta uscendo dalla fase recessiva del Covid non potrebbe sopportare un crollo dei consumi determinato dalle difficoltà delle famiglie e un salasso per le piccole imprese". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Ma oltre a mettere una pezza sulla situazione contingente bisogna saper guardare anche al futuro prossimo: è sempre più chiaro infatti che la transizione ecologica programmata dall’Ue è soprattutto una transizione ideologica che si è posta obiettivi tanto ambiziosi quanto irrealizzabili, se non con un costo altissimo in termini economici e sociali", aggiunge. (com)