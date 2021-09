Roma 2021: Ieva (M5s) su incendi a Ostia, con me nessuno spazio a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I bagni chimici della spiaggia libera Ocra, sul lungomare Duca degli Abruzzi, sono stati dati alle fiamme questa notte. Fortunatamente, grazie alle telecamere di videosorveglianza installate e fortemente da me volute durante l'amministrazione Di Pillo", afferma in una nota Alessandro Ieva vicepresidente e candidato presidente per il municipio decimo di Roma "sarà più facile per le Forze dell'Ordine individuare i responsabili. Non solo i bagni chimici, ma anche diversi cassonetti della zona sono stati incendiati durante la notte. Forse, a qualcuno non piace la strada intrapresa dal Municipio, in direzione della legalità". Ieva conclude affermando: "Abbiamo condotto una lotta senza quartiere contro i clan, e promettiamo ai nostri concittadini che continueremo a lottare nei prossimi cinque anni per la legalità e contro il malaffare e la criminalità organizzata. Non passeranno mai". (Com)