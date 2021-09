Angola: oggi vertice regionale Grandi Laghi, focus su Repubblica Centrafricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale angolana Luanda ospita oggi un nuovo vertice della Conferenza internazionale per la regione dei Grandi Laghi, (Icglr), dove le autorità della Repubblica Centrafricana presenteranno una tabella di marcia per porre fine alle violenze in corso nel Paese. Secondo fonti di "Rfi", il piano sarà messo al voto dai capi di Stato dell'organismo regionale e un suo punto principale sarà l'avvio di un dialogo nazionale che includa tutte le parti. Nel quadro degli scontri, il governo di Bangui vorrebbe inviare anche le truppe angolane a sostenere quelle di Russia e Ruanda che già sono impegnate sul territorio contro i miliziani della Coalizione dei Patrioti per il Cambiamento (Cpc), capitanata dall'ex presidente della Rca François Bozizé e che hanno già tentato di riprendere Bangui con la forza. Lo scorso 6 settembre quattro persone, di cui due civili e due miliziani, sono morti nei combattimenti scoppiati fra il gruppo Unità per la pace in Centrafrica (Upc) e i mercenari russi del gruppo paramilitare di sicurezza Wagner nel villaggio di Maloum, situato 60 chilometri a nord di Bambari, nel centro della Repubblica Centrafricana. (segue) (Res)