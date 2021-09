Angola: oggi vertice regionale Grandi Laghi, focus su Repubblica Centrafricana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la riconquista della città di Bambari da parte dell'esercito e delle forze paramilitari russe, numerosi ribelli dell'Upc sono stati costretti a rifugiarsi nei vicini villaggi, da dove continuano a effettuare incursioni in zona. La presenza nel Paese di mercenari russi impegnati nel gruppo paramilitare Wagner suscita da tempo preoccupazione nella comunità internazionale per l'aumento di violenze sul territorio. In questo contesto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha di recente prorogato di un anno l'embargo sulle armi contro la Repubblica Centrafricana, misura imposta nel dicembre 2013, quando i ribelli Seleka - a maggioranza musulmana - hanno estromesso l'allora presidente Francois Bozizé, appoggiato dalla Francia, provocando rappresaglie da parte delle milizie anti-balaka, a maggioranza cristiana. Nel 2014 è stato concordato un regime di sanzioni mirate, quando nel Paese sono state dispiegate anche le forze di pace delle Nazioni Unite. (Res)