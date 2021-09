Roma 2021: Calabrese (M5s), ecco lavori effettuati in 5 anni mandato, da Gualtieri ancora bugie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto quasi 1300 km di strade nuove tra manutenzione ordinaria e straordinaria con appalti epoocali anche dal punto di vista delle risorse economiche: le imprese sono tornate a lavorare in regime di concorrenza, con lavori di qualità che non si facevano da decenni", continua Calabrese. "Sarebbe opportuno quindi che al candidato di centrosinistra dessero informazioni un po' più veritiere. Oltre ad aver copiato il nostro programma sulla mobilità, proponendo progetti che noi abbiamo già approvato e in molti casi realizzato, anche per quanto riguarda i cantieri non passa giorno che Gualtieri continui a diffondere frottole. I romani sanno come stanno andando le cose in città e non credo siano interessati a tornare a quel passato in cui i lavori, quando venivano fatti, erano affidati con appalti diretti con debiti su debiti. Quindi, caro Gualtieri perché non parlate di cose vostre? Parlate di quello che volete fare voi se ne siete capaci", conclude il vicesindaco. (Rer)