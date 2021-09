Milano: 2.500 pasti caldi saranno offerti da McDonald's al Refettorio Ambrosiano entro la fine di gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.500 i pasti caldi che verranno donati fino alla fine di gennaio 2022 da McDonald's al Refettorio Ambrosiano di Milano. Grazie alla collaborazione con Caritas Ambrosiana, l'iniziativa "Sempre aperti a donare" viene prorogata fino alla fine di gennaio 2022 e vedrà la donazione di 100 pasti caldi a settimana, per un totale di 2.500 pasti in 25 settimane. Un gesto concreto e di supporto nei confronti della comunità meneghina più fragile che continua nei prossimi mesi e non si è interrotto, anzi ha proseguito a pieno regime anche nel mese di agosto, periodo in cui il capoluogo lombardo si svuota, lasciando sole migliaia di persone, a volte anche senza cibo a sufficienza. I 100 pasti caldi sono preparati ogni settimana nei ristoranti McDonald's meneghini del centro, tra cui il McDonald's di San Babila, Duomo e Galleria. A occuparsi della consegna dei pasti presso il Refettorio Ambrosiano, i partner delivery Deliveroo e Glovo, che prendono parte all'iniziativa solidale per la prima volta. (segue) (Com)