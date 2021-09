Milano: 2.500 pasti caldi saranno offerti da McDonald's al Refettorio Ambrosiano entro la fine di gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello della povertà alimentare è un problema sempre più diffuso, oggi esasperato dalla crisi che stiamo attraversando – dichiara Dario Baroni, Ad di McDonald's Italia -. Un problema a cui McDonald's, da sempre vicino alle comunità in cui opera, vuole rispondere con un gesto tangibile, con il sostegno e la collaborazione di associazioni che operano sul territorio da vicino. Siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte in questa missione proseguendo il progetto 'Sempre aperti a donare' da agosto fino a gennaio 2022, consapevoli che il tema della povertà alimentare nel capoluogo lombardo e, in generale, nel nostro paese, si aggrava sempre di più soprattutto nel periodo estivo". Un contributo che si aggiunge ai pasti già donati in primavera da alcuni ristoranti McDonald's della città a diverse associazioni caritative che operano sul territorio. Numeri alla mano, si parla di circa 2743 pasti donati nel periodo tra marzo e aprile 2021, di cui 1414 distribuiti a Milano e 1329 in provincia. (segue) (Com)