Milano: 2.500 pasti caldi saranno offerti da McDonald's al Refettorio Ambrosiano entro la fine di gennaio (3)

- Ma non solo: l'iniziativa "Sempre aperti a donare" - partita nel mese di dicembre 2020 - ha coinvolto anche l'intera Penisola con l'obiettivo di portare conforto a chi è in difficoltà con la donazione di oltre 140.000 pasti caldi a strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città italiane. "Purtroppo, la crisi prodotta dalla pandemia ha approfondito il solco tra chi possiede tutto e chi non ha nulla – ha sottolineato Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana -. La solidarietà è il punto di partenza per ristabilire un rapporto più equilibrato tra le persone. Donazioni come queste oltre ad offrire un aiuto concreto, servono per mettere in luce le contraddizioni e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della povertà". (Com)