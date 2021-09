Norvegia: ministra Petrolio, diverse compagnie energetiche pronte ad avviare programmi esplorativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra uscente del Petrolio e dell’Energia della Norvegia, Tina Bru, ha annunciato che molte compagnie del settore oil e gas sono pronte ad avviare nuovi programmi di trivellazione. L’annuncio della ministra norvegese arriva a pochi giorni dalle elezioni parlamentari nel Paese scandinavo, dove la vittoria dei laboristi e il successo del Partito di centro porterà probabilmente alla formazione di una maggioranza con la Sinistra socialista. Il governo che uscirebbe da tale accordo non metterebbe al centro le politiche di tutela ambientale che andrebbero a sospendere le concessioni esplorative per nuovi giacimenti, in base ai programmi elettorali presentati. In base a quanto spiegato dalla ministra uscente Bru, un totale di 31 aziende hanno presentato domanda di offerta nell'ambito del round di licenza aperto dal governo norvegesi. Sono disponibili attualmente ben 84 blocchi esplorativi, di cui 70 nel Mare di Barents. "Sono felice che le compagnie petrolifere vedano ancora buone opportunità" in Norvegia, ha commentato Bru, spiegando che tale dinamica è importante “per mantenere l'attività e una buona gestione delle risorse, e pone le basi per la creazione di ricchezza e posti di lavoro sicuri in tutto il Paese", ha sottolineato la ministra. (Sts)