Difesa: ambasciata cinese negli Usa, patto Auukus frutto di una "mentalità da Guerra fredda"

- Stati Uniti, Regno Unito e Australia si sbarazzino della mentalità da Guerra fredda e dei pregiudizi ideologici. Lo ha dichiarato oggi il portavoce dell'ambasciata cinese negli Usa Liu Pengyu, commentando l'annuncio della partnership di sicurezza trilaterale Auukus siglata da Usa, Australia e Regno Unito. Lo rende noto il quotidiano britannico "The Guardian". L'Auukus è stata annunciata dai leader delle tre nazioni in collegamento video, e punta a fornire all'Australia missili a propulsione nucleare nell'arco di 18 mesi. Il presidente statunitense Joe Biden ha parlato della necessità di preservare l'apertura e la libertà dell'Indo-Pacifico e, pur non menzionando esplicitamente la Cina, l'accordo è stato inteso come una risposta all'espansionismo di Pechino nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan. (segue) (Cip)