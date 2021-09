Difesa: ambasciata cinese negli Usa, patto Auukus frutto di una "mentalità da Guerra fredda" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Australia è aperta a discutere questioni importanti per l'Indo-Pacifico. Credo e spero che condividiamo lo stesso obiettivo di un'area in cui la sovranità e l'indipendenza delle nazioni siano comprese e rispettate, e consentano ai loro cittadini di prosperare. È quello che vogliamo tutti". A dichiararlo in conferenza stampa è il primo ministro australiano Scott Morrison, che si è detto pronto al dialogo con il presidente cinese Xi Jinping, nel contesto delle crescenti tensioni e sanzioni commerciali tra i due Paesi. Shi Yinhong, docente di relazioni internazionali alla Renmin University of China, ha dichiarato che il partenariato rappresenta il punto più basso nel confronto tra la Cina e i tre Paesi e che Pechino potrebbe tenere "un atteggiamento intransigente", se i futuri sottomarini australiani entrassero nel Mar Cinese Meridionale per esercitazioni militari. Dichiarazione a cui fanno eco le parole di Dali Yang, esperto di politica estera cinese all'Università di Chicago. Dal punto di vista di Pechino – afferma Yang – "questa iniziativa trilaterale si configura come una coalizione guidata dagli Usa" e rappresenta tutto ciò che la diplomazia cinese ha tentato di evitare negli ultimi due anni. (Cip)