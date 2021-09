Cina: Parlamento Ue, con sanzioni niente ratifica accordo su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe continuare a parlare con la Cina di sfide globali come il cambiamento climatico e le crisi sanitarie, mentre solleva le sue preoccupazioni sulle violazioni sistematiche dei diritti umani. E il processo di ratifica dell'accordo globale sugli investimenti non può iniziare finché la Cina non elimina le sanzioni contro i deputati europei e le istituzioni Ue. E' quanto hanno affermato i parlamentari europei adottando, con 570 voti a favore, 61 contrari e 40 astensioni, una relazione dove vengono delineati sei pilastri su cui l'Ue dovrebbe costruire una nuova strategia per impegnarsi con la Cina: la cooperazione sulle sfide globali, l'impegno sulle norme internazionali e i diritti umani, l'identificazione dei rischi e delle vulnerabilità, la costruzione di partnership con partner che la pensano allo stesso modo, la promozione dell'autonomia strategica e la difesa degli interessi e dei valori europei. Il testo propone una continua cooperazione Ue-Cina su una serie di sfide globali, come i diritti umani, il cambiamento climatico, il disarmo nucleare, la lotta alle crisi sanitarie globali e la riforma delle organizzazioni multilaterali. I deputati chiedono anche che l'Ue lavori insieme alla Cina per migliorare la risposta alle malattie infettive che potrebbero evolvere in epidemie o pandemie, per esempio attraverso la mappatura dei rischi e i sistemi di allarme rapido. Chiedono inoltre alla Cina di permettere un'indagine indipendente sulle origini e la diffusione del Covid 19. (segue) (Beb)